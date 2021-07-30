МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минэнерго предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства. В России пока не отказываются от идеи запретить экспорт бензина

"Минэнерго России обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", — говорится в сообщении.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля заявил, что ведомство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на него. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца.

После заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению. По итогам торгов четверга на СПбМТСБ эта динамика сохранялась (за исключением Аи-92, который после четырех дней снижения подорожал 29 июля на 0,85%, до 57 343 рублей за тонну).

В пятницу цена бензина незначительно выросла: марки Аи-92 – на 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, марки Аи-95 — на 0,18%, до 58 659 рублей за тонну.