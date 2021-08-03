МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года составила 7,783 миллиарда долларов против убытка в 21,213 миллиарда долларов год назад, следует из отчетности компании. "Татнефть" в январе-июле увеличила добычу нефти на 536,2 тысячи тонн

В пересчете на акцию разводненная прибыль за первые шесть месяцев 2021 года составила 0,38 доллара против убытка в 1,05 доллара в прошлом году. Общая выручка ВР с учетом доходов от совместных предприятий составила 74,09 миллиарда долларов, увеличившись на 43%. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем полугодии 3,242 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 11,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета "Роснефти" данный показатель уменьшился на 15% и составил 2,169 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Чистая прибыль BP во втором квартале составила 3,116 миллиарда долларов против убытка в 16,848 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль достигла 0,15 доллара против убытка в 0,83 доллара во втором квартале 2020 года. Общая выручка составила 37,598 миллиарда долларов, увеличившись в 1,8 раза. Объем чистой задолженности BP по состоянию на 30 июня 2021 года составил 32,706 миллиарда долларов, что на 20% ниже, чем год назад.

Британская BP получила чистую прибыль от участия в "Роснефти" за первое полугодие 2021 года в 1,052 миллиарда долларов до вычета налогов и процентов. За аналогичный период прошлого года BP получила убыток в 78 миллионов долларов. По итогам второго квартала прибыль от доли в "Роснефти" составила 689 миллионов долларов против убытка в 61 миллион долларов за три отчетных месяца 2020 года.

Компания ожидает, что в третьем квартале 2021 года объем добычи углеводородов будет выше, чем во втором квартале, что связано с завершением сезонных ремонтных работ и активизацией крупных проектов. "В целом за 2021 год мы ожидаем, что добыча будет ниже, чем в 2020 году, из-за воздействия продолжающейся программы продажи активов", — отмечает BP. В текущем году компания ожидает, что спрос на нефть восстановится на фоне улучшения экономических перспектив, увеличения масштабов вакцинации и постепенного снятия ограничений COVID-19 во всем мире. BP также по-прежнему ожидает, что капитальные затраты в 2021 году составят около 13 миллиардов долларов.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.