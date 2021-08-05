МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Несмотря на растущие политические противоречия между Вашингтоном и Кремлем, США наращивают импорт нефти и нефтепродуктов из России. При этом основной рост приходится на нефтепродукты, прежде всего, мазут, аналоги которых поставлялись раньше из подсанкционной Венесуэлы. Однако лидеров по поставкам в Америку сырой нефти России пока не обогнать. Россия выходит на второе место по экспорту нефти в США

В мае этого года Россия потеснила Мексику со второго места по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов, нарасти экспорт на 23%, до 844 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем. Первое место по-прежнему занимает Канада.

В первую очередь, речь идет об экспорте нефтепродуктов. Как отмечает Bloomberg, американские производители топлива предпочитают Россию в качестве поставщика потому что она производит много полурафинированных масел, таких, например, как Mazut 100.

По причине действия санкций в отношении Венесуэлы в части экспорта нефти, США ищут на рынке наиболее выгодного поставщика. А с учетом того, что закупки у Канады и Мексики уже произведены, следующая на очереди как раз Россия.

ЛЮБАЯ НЕФТЬ КРОМЕ САНКЦИОННОЙ

Выбор поставщика объясняется тем, что нефтехимическая промышленность США заточена на использовании тяжелых сортов нефти, которые как раз и поставлялись раньше из Венесуэлы. Сама же американская индустрия специализируется на добыче легкой сланцевой нефти, поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

При этом нельзя сказать, что российское сырье стало заменой нефти латиноамериканских производителей — Мексики, Эквадора, Колумбии, Бразилии. Скорее, речь идет о дополнении к ней. К тому же, США продолжают импортировать нефть из Саудовской Аравии и Ирака, отмечает старший аналитик Банка Ураслиб Алексей Кокин.

"Американским НПЗ интересна любая нефть, позволяющая получить приемлемую маржу переработки. Дисконт Urals NWE к датированному Brent в начале июля превышал 3,5 долларов за баррель, в среднем в мае-июле превышал 2 доллара за баррель — это могло сделать Urals конкурентоспособным на североамериканском рынке", — говорит аналитик.

При этом для России США вовсе не основной покупатель нефти. По данным ЦДУ ТЭК и Минэнерго США, в первом полугодии 2021 года на поставки в США приходилось около 4% от общего экспорта нефти РФ. А в последние три месяца, по оценке Кокина, американская доля в нашем экспортном нефтяном потоке составила порядка 6%.

ЛИДЕРА НЕ ОБОГНАТЬ

Если же брать в расчет только экспорт нефти, то Россия находится на пятом месте, значительно уступая лидерам. В среднем за период с января по июль объем экспорта нефти из РФ в США составил около 182 тысяч баррелей в сутки, подсчитала руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

На первом месте по этому показателю с большим отрывом традиционно находится Канада. "Заместить ее в ближайшие годы вряд ли кому-либо удастся — речь идет об объемах около 3,5 млн баррелей в стуки", — отмечает Кокин. За Канадой следует Мексика, обеспечивающая около 10% импорта в США. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

Но за третье место Россия уже может бороться с Саудовской Аравией и Колумбией. "В мае, когда объемы поставок нефти Саудовской Аравии были снижены, Россия практически делила с Саудовской Аравией третье место. Но уже в июне-июле поставки из нее в полтора раза превышают российские поставки нефти", — отмечает аналитик.

Параллельно с экспортом сырой нефти в мае Россия увеличила объемы поставок нефтепродуктов. В итоге по результатам мая 2021 года вышла на 2 место после Канады по общим поставкам нефти и нефтепродуктов в США с объемом 844 тысячи баррелей в день. При этом из них на нефть пришлось лишь 277 тысяч баррелей в день.

Из статистики по нефтепродуктам за май видно, что основную долю занимает мазут, который традиционно в избытке в России, а экспорт занимает до 80% объема. Возможность перераспределения объемов, выпавших из-за введения новых требований к судовому топливу IMO 2020 — хороший знак для России, заключила Морина.