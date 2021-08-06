МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Водород рано называть будущим мировой энергетики, однако стать ступенькой в глобальном энергопереходе он вполне может. Россия, как и другие страны, стремится "застолбить" для себя место в круге лидеров по развитию водородной энергетики, однако все упирается в отсутствие рынка и технические сложности.

В мире все актуальнее тенденция на развитие альтернативной энергетики и декарбонизации экономики. Логично, что спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. В правительстве решили заранее подготовиться к глобальному энерегопереходу и создали рабочую группу, которая создаст план по адаптации российской экономики к этому процессу.

Под глобальным энергетическим переходом подразумевается постепенный переход от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и атомной энергетике.

Но с этим связано и немало проблем. У мирного атома это, прежде всего, безопасность, у ВИЭ — зависимость от природных факторов и невозможность хранения большого количества выработанной энергии.

Решением целого комплекса противоречий может стать развитие водородной энергетики, которой многие ученые прочат большое будущее. Пока ее доля относительна невелика. Да и сам водород сегодня не столько топливо, сколько сырье. Однако существующее положение вещей меняется и не исключено, что уже в среднесрочной перспективе водород сможет заменить газ.

ВОДОРОДНЫЕ ЛИДЕРЫ

В настоящее время водород присутствует в энергетических стратегиях и планах по декарбонизации промышленности почти во всех крупных странах. Лидерами в водородной экономике являются страны, последовательно на протяжении десятилетий развивающие это направление — Япония, Германия, Соединенное Королевство, США, Южная Корея, Китай.

Так, Япония может похвастаться самой большой в мире сетью водородных заправочных станций. Увлечение водородной энергетикой зародилось там еще задолго до того, как мир заговорил о важности "энергетического перехода".

Крупнейшие нефтяные компании Европы, включая BP, Shell, TotalEnergies, Equinor, Eni и Repsol, также не первый год занимаются развитием водородной энергетики, имеют водородные проекты и планируют их масштабировать в будущем.

Китай летом 2019 году выпустил "Белую книгу" о китайской водородной энергетике и топливных элементах, согласно которой к 2050 году водород будет составлять 10 % от энергопотребления страны. Предполагается, что уже к 2030 году автопарк КНР должен вырасти до 2 млн машин на водородных топливных элементах.

На Ближнем Востоке Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия тоже делают ставку на водород для лидерства на другом энергетическом рынке, помимо экспорта нефти.

А в США вообще задумали строительство целой водородной энергетической системы. Планируется создать по меньшей мере три региональных центра, где будет добываться водород: из природного газа, возобновляемых источников и с помощью ядерной энергетики. Реализация обойдется в восемь миллиардов долларов.

ПЛАНЫ РОССИИ

Наша страна следует всемирной тенденции. В прошлом году правительство России утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. Ее цель — организация первоочередных работ по формированию в стране высокопроизводительной экспортно-ориентированной отрасли водородной энергетики, развивающейся на основе современных технологий и обеспеченной высококвалифицированными кадрами.

Согласно отчету Мирового энергетического совета (WEC), существующие сценарии спроса на водород показывают, что оценки будущего использования топлива варьируются от 6% до 25% от конечного мирового потребления энергии к 2050 году или от 150 до 600 млн тонн. Разброс объясняется тем, что водороду придется конкурировать с другими экологически чистыми источниками энергии – ветром и солнцем.

По словам Новака, энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Как ожидает кабмин, в 2024 году экспорт водорода из РФ может составить 200 тысяч тонн. К 2030 Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода, а к 2050 экспортировать 7,9-33,4 миллиона тонн водорода.

ВОДОРОД ЕСТЬ, А РЫНКА НЕТ

Однако несмотря на то, что многие страны активно занимаются разработкой водородных технологий, а аналитики рассуждают о его роли в энергетическом переходе, рынка водорода как такого до сих пор не существует. И вряд ли он появится в ближайшее время, считают опрошенные "Прайм" аналитики.

К примеру, о новых водородных проектах в Европе сообщают едва ли не каждый день. При этом по данным на май месяц ни один из них не получил финансирования на реализацию, а только на проектирование, отмечает директор Института развития технологий ТЭК Сергей Воробьев.

Дело в том, что водород, хоть и вписывается в зеленую повестку, пока не может конкурировать в цене с уже существующими видами ископаемого топлива. К примеру, замена природного газа водородом поднимет цену энергии для потребителей и промышленности в несколько раз.

В качестве компромисса в среднесрочной перспективе называют сжиженный газ. Многие считают его оптимальным решением для энергообеспечения растущей мировой экономики — по стоимости, удобству логистики и меньшему влиянию на климат и экологию, отмечает старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников.

Однако СПГ не может решить задачу глубокой декарбонизации мировой экономики. Энергия, полученная от использования СПГ, всегда будет связана с эмиссией существенных объемов парниковых газов в атмосферу. В долгосрочной же перспективе переход на водород почти не имеет альтернативы, подчеркивает он.

ПОЖИВЕМ – УВИДИМ

Сейчас потребление водорода в мире оценивается в 100 млн тонн в год. 50% потребляет химическая промышленность, 43% — нефтепереработка, 6% — производство стали, термополированного стекла и полупроводников. То есть техническая возможность его производить есть, это не проблема, говорит эксперт.

Общий выпуск водорода в России составляет около 5 млн тонн. Как правило, он производится непосредственно на местах потребления, транспортировка минимизирована. "Прежде всего, речь идет о "Газпроме", Росатоме, НОВАТЭКе. Именно эти компании обладают как экономическими, так и техническими возможностями для производства водорода и развития водородной энергетики", — отмечает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Максим Черняев.

При этом сказать, какие российские компании смогут занять нишу в складывающемся водородном "ландшафте", пока сложно. Конкуренция обещает быть гораздо более жесткой, чем в поставках углеводородов или технологий для их разработки, считает Мельников.

Он объясняет это тем, что водород может быть произведен и использован почти в любой точке на планете – появление "водородного ОПЕК" принципиально невозможно. "Все будет зависеть от скорости принятия российской водородной стратегии и выхода российских стейкхолдеров на конкретные водородные пилотные проекты, которые подтвердят их амбиции", — уверен аналитик.

И вес же несмотря на внушительный список потенциальных конкурентов, стоит отметить, что у России есть все возможности для того, чтобы занять лидирующую позицию в этой гонке. Поживем – увидим, заключил Черняев.