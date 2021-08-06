МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В Евросоюзе в последнее время произошел резкий всплеск цен на природный газ. Стоимость тысячи кубометров газа в Европе бьет рекорды и демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту. Эксперты рассказали агентству "Прайм" о причинах роста цен и назвали сроки их стабилизации. Цены на газ в Европе достигли $525 за тысячу кубов

В конце этой недели на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар, последствия которого сейчас устраняются. Компания расследует причины инцидента, который привел к снижению прокачки газа через трубопровод "Ямал-Европа" вдвое.

По данным СМИ, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров газа, а после 18.00 по мск четверга прием упал до 1 миллиона кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 миллиона кубометров газа в час.

На этом фоне акции "Газпрома" в ходе торгов снижались на несколько процентов, а цена газа в Европе вновь пошла в рост. По данным торгов в пятницу цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигала максимума за торговую сессию — 546,3 доллара за 1 тысячу кубометров.

ДАВЯТ СО ВСЕХ СТОРОН

Помимо проблем "Газпрома" с поставкой "голубого топлива" по "Ямал-Европе", на газовые цены давление оказывают и другие факторы, отмечают эксперты опрошенные "Прайм".

Во-первых, это крайне низкие запасы газа в хранилищах, отмечает доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По итогам газовых суток 2 августа уровень наполненности ПХГ Европы составляет 57,54%, что на 16,2 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Не расплатитесь. Что будет с ценами на газ для Европы

Усугубляет ситуацию отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа в Европу через Украину, а также через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Во-вторых, в этом вопросе присутствует и политический фактор. Есть вероятность, что "Газпром" специально создает такой газовый дефицит в Европе, считают эксперты.

"Газпром, видимо, не хотел бы увеличивать поставки за счёт украинского маршрута, чтобы максимизировать загрузки "Северного потока-2" после его запуска", — поясняет директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

КУДА ПОЙДЕТ ЦЕНА

По мнению опрошенных экспертов, дальнейшее направление движения цен в краткосрочной перспективе предсказать сложно.

Многое будет зависеть от сроков восстановления полноценной прокачки по маршруту Ямал-Европа, а также от запуска альтернативы в лице "Северного потока-2". Украина разрабатывает "план Б" на случай жизни при "Северном потоке-2"

По мере восстановления транзита через Польшу и появления подробностей по запуску "Северного потока-2" можно ожидать, что цены снизятся ближе к диапазону 400-450 долларов за тысячу кубометров, полагает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман.

При этом долгосрочной равновесной ценой на газ всё ещё выглядит диапазон 200-250 долларов за тысячу кубометров, поскольку этих цен достаточно для наращивания добычи газа и производства СПГ, отмечает аналитик.

Маринченко также ожидает снижения цен до уровня ниже 200 долларов за тысячу кубов, однако не в этом году.

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