МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Трубоукладочной барже "Фортуна" осталось достроить менее 25 км второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Строительство первой нитки завершилось в начале июня этого года. Сейчас ведутся испытания и пусконаладочные работы, после их завершения первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию. Однако чем ближе окончание строительства, тем больше растет противодействие со стороны противников проекта.

СЕРТИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРА

В мае прошлого года BNA (Федеральное сетевое агентство) — регулирующее ведомство ФРГ в области энергетики и газоснабжения — приняло решение не освобождать "Северный поток — 2" от требований Третьего энергетического пакета ЕС. Эксперт оценил заявление западных парламентариев по "Северному потоку-2"

Такое решение было принято в связи с тем, что "Северный поток — 2" не был построен до 23 мая 2019 года, когда в законодательство ЕС были внесены поправки, распространяющие действие Третьего энергетического пакета на все идущие в ЕС газопроводы, в том числе морские.

Nord Stream 2 обжаловал поправки и решение BNA в судебном порядке. Жалоба до сих пор находится на рассмотрении, но вероятность принятия решения, положительного для дочерней компании "Газпрома", ничтожно мала.

В соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета, оператором идущего в ЕС газопровода должна быть отдельная компания, которая обеспечит прежде всего недискриминационный доступ к трубе всем поставщикам, а также прозрачные тарифы. При этом оператор может принадлежать компании, которая добывает газ и осуществляет его поставки в ЕС.

Единственным поставщиком газа по "Северному потоку — 2" может быть только "Газпром", который в соответствии с российским законодательством только обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводам.

Тарифы зависят от срока окупаемости газопровода и объемов прокачки, но для "Северного потока — 2" они будут существенно ниже, чем тарифы, установленные для газопроводов, проложенных по территории Польши и Украины. Европа поставила Украине почти полмиллиарда кубометров газа в июле

"Газпром" предпринял попытку зарегистрировать в Германии в качестве независимого оператора газопровода свою 100% дочернюю компанию Nord Stream 2, Заявка на сертификацию была подана 11 июня, сразу после завершения строительства первой нитки газопровода, но до сих пор находится на рассмотрении в BNA.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG и его дочерняя структура PGNiG Supply & Trading также захотели принять участие в процессе сертификации Nord Stream 2 и направили соответствующую заявку в BNA. Председатель правления PGNiG Павел Маевский сообщил, что польская компания решила присоединиться к процедуре сертификации, чтобы заставить Nord Stream 2 подчиняться требованиям Третьего энергетического пакета.

Кроме того, в Варшаве уверены, что "Северный поток — 2" негативно влияет на энергетическую безопасность ЕС и отдельных европейских государств.

"Компания Nord Stream 2 AG не хочет подчиняться общим принципам III энергетического пакета, целью которых является обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. В частности, владелец Nord Stream 2 хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода "Северный поток — 2" на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов", — заявил председатель правления PGNiG.

PGNIG АПЕЛЛИРУЕТ К "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ ЕС"

Государственная PGNiG — ярый противник строительства газопроводов напрямую из России и ЕС, в обход сопредельных государств. Руководство польской компании не скрывает, что хотят участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2, чтобы не допустить увеличения поставок газа из России в Германию. В Германии пока нет решения по заявке PGNiG о сертификации Nord Stream 2

Если BNA удовлетворит заявку PGNiG, то процесс сертификации Nord Stream 2 может затянуться на неопределенный срок. Для достижения поставленной цели Варшава пытается использовать европейские наднациональные структуры, Европейскую комиссию и Суд ЕС, апеллируя к принципу "энергетической солидарности".

В июле суд ЕС поддержал требование PGNiG и сократил вдвое транзитные мощности газопровода OPAL, которые может использовать "Газпром" для поставок газа европейским потребителям. Транзитные мощности OPAL составляют 25 млрд куб. м/г, а общая пропускная способность — 36 млрд куб. м/г. OPAL является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток" по территории Германии.

"Газпром" — единственный поставщик, который осуществляет поставки по OPAL, поэтому освободившиеся транзитные мощности остались невостребованными.

"Газпром" был вынужден перенаправить часть объемов в газопровод Eugal, чтобы выполнить обязательства перед европейскими партнерами. В апреле этого года завершилось строительство второй нитки газопровода Eugal, и его пропускная способность достигла проектного значения — 55 млрд куб. м/г.

Это газопровод является сухопутным продолжением "Северного потока — 2" и должен обеспечивать поставки газа потребителям в Германии, Чехии и Австрии. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

"Газпром" участвовал в строительстве OPAL и Eugal совместно с европейскими газотранспортными компаниями. PGNiG неоднократно заявляла, что не намерена полностью отказаться от закупок российского газа после 2022 года, когда завершиться действующее долгосрочное соглашение с "Газпромом". Сейчас PGNiG обязана покупать у "Газпрома" не менее 8,7 млрд куб. м/г, а общий объем поставок может достигать 10 млрд куб. м/г.

За счет поставок из России собственная добыча составляет менее 4 млрд куб. м/г, поэтому Польша зависит от импорта газа. По оценке европейских компаний, в 2020 году спрос на газ в Польше достиг 21,6 млрд куб. м.

Заместить российский газ Варшава намерена за счет поставок СПГ и газа, добываемого на норвежском шельф Северного моря. Польша располагает терминалом по приему СПГ в Свиноуйсце мощностью 3,6 млн т/г (5 млрд куб. м/г после ре-газификации). Планируется увеличение мощности терминала до 6 млн т/г (8,3 млрд куб. м/г после регазификации) к 2023 году.

В мае этого года началось строительство газопровода Baltic Pipe из Северного моря в Польшу, несмотря на сомнения в экономической целесообразности этого проекта. Мощность газопровода составит 10 млрд куб. м/г. PGNiG планирует получать по Baltic Pipe минимум 8 млрд куб. м/г уже в 2023 году. Газ в Baltic Pipe будет поступать из Europipe 2 — трубопровода, по которому добываемый в Северном море газ поставляется в Германию.

С загрузкой Baltic Pipe возникли серьезные проблемы. Добыча PGNiG в Северном море — где польская компания участвует в ряде проектов, в качестве миноритарного акционера — не превышает 1 млрд куб. м/г, еще 1 млрд куб./г обещают представить компании, добывающие газ на шельфе Норвегии.

Этих объемов недостаточно для загрузки Baltic Pipe. PGNiG рассчитывала получать около 3 млрд куб. м/г с датского месторождения Tyra, которое сейчас не эксплуатируется из-за проведения ремонтных работ. Однако французская TotalEnergies, оператор Tyra, сообщила, что возобновление добычи на месторождении переносится с 2022 года на второй квартал 2023 года.

"ГАЗПРОМ" НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Gas-System — оператор польской ГТС — 2 августа провел аукцион на транзитные мощности газопровода Ямал — Европа на следующий газовый год (с октября 2021 года до сентября 2022 года). На аукцион были выставлены транзитные мощности в объеме 89 млн куб. м/сут. (≈32,5 млрд куб. м/сут.). "Газпром" вдвое уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"

После завершения 25-летнего соглашения о транзите российского газа в мае прошлого года Варшава приняла решение использовать газопровод Ямал — Европа в соответствии с правилами ЕС. Тарифы на прокачку газа были повышены до европейского уровня, а транзитные мощности стали распределяться в соответствии с результатами аукциона, участие в котором может принять любая компания.

Распределение транзитных мощностей на аукционе является европейской формальностью, поскольку использовать газопровод для поставок газа может только "Газпром". Но российская компания принимать участие в аукционе отказалась, поэтому в следующем газом году Ямал — Европа может остаться без газа.

"Газпром" также не стал приобретать дополнительные транзитные мощности у Оператора ГТС Украины на четвертый квартал этого года в объеме 9,8 млрд куб. м/сут.

Отказ "Газпрома" приобретать дополнительные транзитные объемы привел к скачку цен на газ в Европе до рекордного для летнего периода уровня. "Генерал Мороз" за российский газ

ЕС не хватает газа для создания необходимых запасов в преддверии отопительного сезона. По данным "Газпрома", в январе-июле этого года поставки российского газа в Дальнее зарубежье (европейские страны, Турцию и Китай) выросли до 115,3 млрд куб. м — на 23,2% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

"Газпром" неукоснительно соблюдает свои обязательства перед своим европейскими партнерами, в том числе перед PGNiG. Российский газ продолжает бесперебойно поступать европейским потребителям в объемах, определенных в соответствующих соглашениях.

"Газпром" может увеличить поставки газа в Европу, но для этого необходимо провести сертификацию Nord Stream 2 и вывести "Северный поток — 2" из-под действия Третьего энергетического пакета. Использование этого газопровода на полную мощность позволит полностью обеспечить потребности объединенной Европы в энергоносителях и приведет к снижению цен на газ — самое чистое ископаемое топливо.

Соглашение о поставках газа между "Газпромом" и PGNiG заканчивается 31 декабря 2022 года. Варшава неоднократно заявляла, что намерена покончить с "энергетической зависимостью от России", поэтому продлевать соглашение с "Газпромом" не будет.

Если после прекращения поставок из России Польша будет испытывать дефицит газа, то PGNiG сможет купить недостающие объемы в Германии в соответствии с принципом "энергетической солидарности ЕС".

После запуска "Северного потока — 2" объем прямых поставок российского газа в Германию может увеличиться до 110 млрд куб. м/г, что составляет четверть от всего объема потребления газа в ЕС.

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