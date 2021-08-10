МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день — до 11,12 миллиона, а прогноз на будущий год понизило на 80 тысяч — до 11,77 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Зачем Америка скупает российскую нефть, невзирая на политику

В июле минэнерго повысило прогноз добычи нефти по итогам текущего года до 11,1 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — до 11,85 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,28 миллиона баррелей в сутки.

"Мы ожидаем, что добыча будет относительно стабильной в течение октября, прежде чем она начнет расти в ноябре, декабре и далее в течение 2022 года", — отметило EIA.

ПРОГНОЗ ЦЕНЫ МАРКИ BRENT

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) немного понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год — до 68,71 доллара за баррель с прежних 68,78 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA также понизило прогноз средней цены Brent на будущий год – до 66,04 доллара за баррель с 66,64 доллара.

При этом прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на текущий год повышен до 65,93 доллара за баррель против июльской оценки в 65,85 доллара, а на 2022 год – понижен до 62,37 доллара за баррель с 62,97 доллара. Бензиновый голод. Сколько будет стоить литр топлива к концу года

ПРОГНОЗ СПРОСА НА НЕФТЬ

Минэнерго США не изменило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года и ожидает рост на 5,3 миллиона баррелей в сутки, при этом немного понизило прогноз на 2022 год и теперь ожидает рост на 3,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"Мы прогнозируем, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в среднем составит 97,6 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, что на 5,3 миллиона баррелей в сутки больше, чем в 2020 году. Мы прогнозируем, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды увеличится на 3,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, до 101,2 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В июльском докладе Минэнерго США спрогнозировало рост спроса по итогам 2021 года на 5,3 миллиона баррелей в сутки и 3,7 миллиона баррелей в сутки на 2022 год.