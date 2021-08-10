КАИР, 10 авг — ПРАЙМ. Ирак планирует нарастить производство нефти до 8 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, сообщил министр нефти страны Ихсан Абд аль-Джаббар во вторник. Минэнерго спрогнозировал сохранение за Россией позиции на нефтяном рынке

"Министерство планирует увеличить производство нефти до 8 миллионов баррелей в сутки к концу 2027 года", — заявил глава ведомства иракскому информационному агентству INA.

Официальный представитель министерства Асем Джихад отметил в этой связи, что уровень добычи будет во многом зависеть от динамики рынка. "В связи с вызовами, с которыми столкнулся нефтяной рынок, страны-производители пересмотрели свои планы и расчеты. Увеличение (добычи) стало определяться исходя из изменений и динамики на нефтяном рынке", — пояснил он. По мнению Джихада, "невозможно предсказать, каким будет этот рынок".

ОПЕК+ на заседании в июле продлил нефтяную сделку до конца 2022 года, решив с августа текущего года увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства. Это позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для Ирака база сокращения добычи вырастет на 150 тысяч баррелей в сутки — до 4,803 миллиона.

Ранее Абд аль-Джаббар заявлял, что Ирак поддерживает продление соглашения до конца 2022 года и постепенное увеличение добычи нефти.