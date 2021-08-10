МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в июле вырос в годовом выражении на 6 миллионов баррелей в сутки и составил 98,8 миллиона баррелей в сутки, при этом он на 3,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в июле 2019 года, следует из сообщения в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти в стране

"По нашим оценкам, в июле в мире было потреблено 98,8 миллиона баррелей в сутки нефти и жидких углеводородов, что на 6 миллионов баррелей в сутки больше, чем в июле 2020 года, но на 3,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в июле 2019 года", — говорится в докладе.