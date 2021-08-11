МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Газпром" приостановил поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) после аварии на предприятии компании в Новом Уренгое, сообщает газета "Ведомости". Цены на газ в Европе вновь побили рекорд

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО произошел 5 августа. На этом фоне поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое. Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.

"С 9 августа временно невозможна отгрузка СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам поставки со всех базисов по всем направлениям", — приводятся в сообщении "Ведомостей" слова из письма компании.

По данным издания, в документе говорится, что из-за ЧП на Уренгойском заводе необходимо срочно "перераспределить объемы поставок СУГ со всех заводов "Газпрома", запланированные к отгрузке в августе 2021 года".

Как заявили "Ведомостям" в "Газпром ГНП Холдинге", компания продолжает реализовывать СУГ на бирже и электронной торговой площадке "Газпрома", а возобновление отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам запланировано на вторую половину августа.

Подчеркивается, что авария вызвала сильный рост цен на СУГ на бирже: по данным источника издания из региональной компании-оператора газовых заправок, стоимость газомоторного топлива в опте вплотную приблизилась к цене бензина, из-за чего работа заправок становится нерентабельной. По словам источника "Ведомостей" на рынке, следует также ожидать роста розничных цен в части газомоторного топлива, которые транслируются из оптового звена.

Минэнерго России ранее рекомендовало производителям сжиженных углеводородных газов (СУГ) проработать дополнительное увеличение выпуска и снижение экспорта товара, при этом в августе компании переориентируют с экспорта на внутренний рынок дополнительно около 40 тысяч тонн газа.

Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. В него также входит и Сургутский ЗСК.

Биржевая цена СУГ в России во вторник подскочила на 8,6%, достигнув очередного рекорда в 50 947 рублей за тонну, с начала года она выросла более чем вдвое. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей.

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