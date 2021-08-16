МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в сентябре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 49 тысяч баррелей в день, или на 0,6%, до 8,086 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Падение цен на нефть ускорилось из-за сомнений в восстановлении спроса

В том числе добыча на Permian вырастет на 49 тысяч баррелей, до 4,8 миллиона баррелей в день, на Niobrara — на 9 тысяч, до 564 тысяч, на Appalachia — на 1 тысячу, до 130 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысяч баррелей в день.

При этом добыча на месторождении Eagle Ford снизится на 5 тысяч, до 1,049 миллиона баррелей в сутки, на Anadarko — на 4 тысячи, до 366 тысяч баррелей в день, считают в EIA. Ожидается также, что на месторождении Bakken добыча снизится на 1 тысячу, до 1,138 миллиона баррелей в сутки.

Также EIA ожидает в сентябре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 158 миллионов кубических футов, до 86,084 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в июле сократилось по сравнению с июнем на 258, до 5957.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.