МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" сможет дополнительно до конца года поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск "Северного потока 2" не будет задержан, прокомментировала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Цены на газ в Европе кратковременно падали на 10%

Запасы газа в европейских ПХГ сейчас находятся на многолетних минимумах, в частности, основные хранилища "Газпрома", по данным Gas Infrastructure Europe на 16 августа, заполнены на рекордно низкие 18%. Речь идет о ПХГ Reden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах. А показатель по всем хранилищам в ЕС — 61,87%.

Как отмечает Белова, "Газпром" ждет начала эксплуатации газопровода "Северный поток 2", который позволит компании увеличить поставки на европейский рынок. "Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4-5 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)", — считает эксперт. Это крупнейшее ПХГ "Газпрома" в Европе, его емкость составляет 4,2 миллиарда кубометров, указано на сайте "Газпром экспорта". По данным Gas Infrastructure Europe, это хранилище заполнено лишь на 6,7%.

Сокращение запасов газа в ПХГ "Газпрома" в настоящий момент вызвано тем, что компания задействовала их на время снижения поставок по одному из своих основных экспортных маршрутов — газопроводу "Ямал — Европа". Экспорт по нему упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.

При этом компания отказывается бронировать существенный объем дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины для прокачки газа в Европу. Так, по данным венгерской торговой платформы RBP, 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного на аукционе объема, тогда как в предыдущие месяцы выкупал всё.

Цены на газ в Европе меж тем остаются на рекордно высоких уровнях. Так, спотовая цена газа на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, для контрактов "на день вперед" с поставкой в среду составляла около 564 долларов за тысячу кубометров.

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