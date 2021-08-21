МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия в 2021 году получит порядка 900 миллиардов рублей доходов от экспорта газа, если средняя цена на голубое топливо в Европе и объём его экспорта сохранятся на текущем уровне, подсчитал для РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Эксперты назвали сроки завершения "Северного потока-2"

По словам собеседника агентства, доходы государства от газовой отрасли в 2021 году могут значительно вырасти благодаря высоким ценам на газ в Европе и восстановлению объемов его экспорта.

"При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей", — привел расчеты Колобанов.

При этом за январь-июль 2021 года доходы от пошлины уже превысили весь объем 2020 года. Средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле была около 350 евро за тысячу кубометров. Экспортная цена на российский газ, по данным ФТС, фактически коррелирует с индексом TTF, хотя всегда ниже ее и не так сильно колеблется. По прогнозу "Газпрома", средняя экспортная стоимость его газа вырастет в 2021 году на 30% и достигнет 269,6 доллара за тысячу кубов.

Доходы государства от экспорта газа складываются из нескольких составляющих. В первую очередь это экспортные пошлины, для трубопроводного газа они рассчитываются по ставке 30% от вывозной цены, при этом для СПГ ставка нулевая. Еще средства в бюджет поступают от налога на прибыль компаний-экспортёров газа — "Газпрома" и "Новатэка". Также государство получает дивиденды от владения акциями "Газпрома".

Так, доходы российского бюджета от пошлины на экспорт газа в 2020 году составили 439 миллиардов рублей, в 2019 году — 696 миллиардов рублей. Налог на прибыль "Газпрома" по МСФО в 2019 году составил 358 миллиардов рублей, "Новатэка" – 35 миллиардов рублей. А по итогам 2020 года "Газпром" заплатил 29 миллиардов рублей налога, тогда как "Новатэк" — 41 миллиард.

Кроме того, государство получает переменный доход от НДПИ на газ, размер ставки которого зависит от мировых цен на нефть и нефтепродукты и курса рубля. В 2019 году этот налог составил 627 миллиардов рублей, в 2020 году – 482 миллиарда рублей. При этом только за семь месяцев этого года его размер уже достиг 323 миллиардов рублей благодаря тому, что нефтяные цены в полтора раза выше уровня 2020 года.

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