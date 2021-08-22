ПРАГА, 22 авг — ПРАЙМ. Тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии может быть объявлен в ноябре или декабре этого года, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

"Предполагаю, что тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы" будет объявлен в ноябре или декабре этого года. Это зависит от сроков одобрения, связанного с этим законом (о мерах по переходу страны к низкоуглеродной энергетике), и ответов на вопросник по безопасности всеми тремя фирмами", — сказал Гавличек.

По словам Гавличека, в целом процесс выбора кандидата на реализацию строительства, состоящий из проверки на безопасность и самого тендера, должен занять 28-29 месяцев. Цена строительства может составить, как сказал вице-премьер, от 140 до 160 миллиардов крон (от 6,4 до 7,3 миллиарда долларов).

В свою очередь, сенатор и экономист Лукаш Вагенкнехт заявил журналистам, что, исходя из опыта строительства АЭС в разных странах Европы в последние годы, можно сделать вывод, что цена в ходе сооружения энергоблока обычно резко возрастает. Поэтому, по мнению сенатора, и стройка на АЭС "Дукованы" может подорожать до 400 миллиардов крон (около 18,3 миллиарда долларов).

Вагенкнехт также сомневается в возможности окончания строительства нового блока в 2036 году.

Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (сооруженной в 1985-1987 годах по советскому проекту), который заменит один из четырех ныне существующих блоков, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP.

Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году.

После протестов со стороны членов Сената и оппозиции в парламенте, которые видели в участии в тендере фирм из РФ и КНР угрозу для безопасности страны, правительство в марте этого года исключило из числа претендентов компанию China General Nuclear Power.

В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

После этого кабмин Чехии исключил "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.