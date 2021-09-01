МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. За месяц до начала отопительного сезона запасы энергетического угля Украине находятся на критически низком уровне. Частные и государственные энергетические компании вынуждены значительно увеличить импорт угля, несмотря на высокие цены. Если зима будет холодной, Украина столкнется с острым энергетическим кризисом.

"УКРЭНЕРГО" БЬЕТ ТРЕВОГУ

30 августа запасы энергетического угля на Украине сократились на 4% по сравнению с 25 августом, составив 720 тысяч тонн, сообщила компания "Укрэнерго" — оператор энергетических систем страны. На складах ТЭС и ТЭЦ Украины накоплено 480 тысяч тонн газового угля и 240 тысяч тонн антрацита — соответственно в 1,7 и 2,4 раза меньше, чем планировалось согласно графику Министерства энергетики страны.

Уменьшение запасов угля произошло несмотря на снижение производства электроэнергии. По данным "Укрэнерго", среднесуточное производство электроэнергии на Украине снизилось на прошлой неделе до 86,5 млн кВт-ч — на 8,6% меньше по сравнению с неделей ранее.

В рабочие дни среднесуточное производство составило 93,8 млн кВт-ч, а в выходные — 75,6 млн кВт-ч. На прошлой неделе доля тепловой генерации в производстве электроэнергии на Украине снизилось с 25% до 23%.

30 августа на аварийном ремонте находились 3 блока ТЭС мощностью 0,8 ГВт. Из-за отсутствия угля простаивали 18 блоков ТЭС и один корпус ТЭЦ, совокупная мощность которых достигает 7 ГВт. Украина заинтересовалась опытом Азербайджана в добыче ископаемых

"Ситуация с накопление угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение производства, не меняется и остается критической", — говорится в официальном сообщении "Укрэнерго".

"Укрэнерго" в начале прошлого месяца предупреждало о необходимости предпринять срочные меры для увеличения запасов энергетического угля. 2 августа на складах ТЭС и ТЭЦ Украины запасы угля составили 792 тысяч тонн — 522 тысяч тонн газового угля и 270 тысяч тонн антрацита. Несмотря на предупреждение "Укрэнерго", запасы в августе не увеличились, а снизились на 72 тысяч тонн.

ДОБЫЧА И ИМПОРТ УГЛЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

В первом полугодии Украина увеличила собственную добычу, несмотря на потерю наиболее продуктивных шахт, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

По данным Министерства энергетики Украины, добыча рядового угля в стране в первой половине 2021 года выросла в годовом исчислении на 16,6%, достигнув 15,33 миллионов тонн. Крупнейшим угледобывающим предприятием на Украине является " ДТЭК Павлоградуголь", которое в январе-июне этого года увеличила объемы производства на 7,7% — до 8,07 миллионов тонн. Значительный рост добычи в годовом исчислении объясняется сокращением производства в 2020 году из-за обвального падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса.

В первой половине этого года Украина импортировала около 10 млн т угля. Две трети из этого объема — 6,7 млн т — приходятся на поставки из России. Стоимость российского угля, поставленного на Украину в первом полугодии составило 587,8 миллионов долларов или в среднем 87,7 долларов/т. Значительно увеличились также поставки из Казахстана и Польши — до 1,49 миллионов тонн и более чем 300 тысяч тонн соответственно. Но экспорт угля из США за тот же период снизился на 27,6%, составив 1,36 миллионов тонн. Зеленский оценил план трансформации Украины в 277 миллиардов долларов

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в июне запасы угля всех видов составили 2,79 млн т — на 8,7% больше, чем месяцем ранее, но на 28,6% меньше по сравнению с июнем 2020 года. Однако в конце первого полугодия ситуация с запасами угля на Украине не выглядела критической.

Запасы начали быстро сокращаться, начиная с июля. Эксперты считают, что основной причиной сокращения стало отсутствие средств на его покупку у генерирующих компаний, прежде всего у ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Украины. Установленные правительством тарифы на электроэнергию не покрывают расходы на добычу угля и генерацию электроэнергии частными компаниями.

Кроме того, в средине лета были остановлены для проведения ремонтных работ два энергоблока — №4 на Запорожской АЭС и №2 на Южно-Украинской АЭС. Из-за сокращения производства на АЭС и жаркой погоды предприятиям тепловой генерации пришлось существенно увеличить выработку электроэнергии, что привело к резкому сокращению запасов угля. На АЭС приходится более 50% от всей производимой на Украине электроэнергии.

ДТЭК ПОЗДНО ОЗАБОТИЛАСЬ НИЗКИМИ ЗАПАСАМИ УГЛЯ

Для накопления угля на ТЭС в количестве, необходимом для прохождения отопительного сезона, украинские компании вынуждены значительно увеличить закупки угля за рубежом.

ДТЭК начала импорт топлива из Казахстана и Польши, несмотря на рост цен на уголь в Европе, вызванный сокращение поставок СПГ и российского трубопроводного газа. Цена на российский уголь в Европе в начале второго полугодия повысилась до $137/т из-за низких темпов закачки газа в европейские подземные хранилища.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время", — сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев на интернет-странице компании 11 августа. "ДТЭК Энерго" является генерирующей компанией и входит в структуру холдинга ДТЭК, который принадлежит Ринату Ахметову — богатейшему олигарху Украины.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания намерена увеличить закупки угля в этом году на 450 тысяч тонн за счет поставок из Польши и Казахстана. Украинская ДТЭК начала импорт угля из Казахстана

"ДТЭК Энерго" намерена импортировать из Польши 320 тысяч тонн. Поставки будут осуществляться с августа 2021 года по январь 2022 года. Первая партия польского угля в объеме 2,7 тысяч тонн прибыла на Добротворскую ТЭС во Львовской области 19 августа.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" совместно договорились о приобретении 75 тысяч тонн угля в США, несмотря на большие транспортные расходы. Балкер с американским углем прибудет на Украину в лучшем случае только к началу отопительного сезона.

"Объемы угля будут распределены равными частями по 37,5 тысяч тонн для нужд ТЭС частной и государственной генерации", — говорится в сообщении на сайте ДТЭК.

Энергетические компании Украины вынуждены лихорадочно закупать уголь, чтобы пройти отопительный сезон без импорта электроэнергии из России или Белоруссии и без использования газа, который подорожал до рекордного уровня.

Многие эксперты в области энергетики считают, что украинские энергетические компании упустили время и не успеют накопить запасы угля в объеме, который полностью обеспечит потребности населения и промышленности страны в отопительный период. Если предстоящая зима будет такой же холодной, как прошлая, то Украине не избежать острого энергетического кризиса.

Верховная Рада Украины законодательно запретила покупку электроэнергии в России и Белоруссии в этом году, но только до 1 октября — до начала отопительного сезона.