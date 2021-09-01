МОСКВА, 1 сентября – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Предстоящие собрания ОПЕК+, скорее всего, завершатся сохранением текущих договоренностей по ежемесячному увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, чтобы не спугнуть равновесие на рынке, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Стоимость нефти растет перед заседанием ОПЕК+

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в среду проведут серию заседаний, на которых обсудят, сохранять ли им текущий курс сделки на постепенное увеличение добычи нефти.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. C августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Тем временем, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что, по последним прогнозам, ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке дефицит поставок нефти сохранится, а в 2022 году альянс прогнозирует профицит. По мнению многих экспертов, заданные ОПЕК+ темпы восстановления добычи даже слишком смелые – не исключено, что из-за более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления экономики и появления новых штаммов коронавируса профицит может оказаться избыточным для рынка.

ПЕРЕСМОТР НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Словно в подтверждение таким высказываниям на выходных появились сообщения со ссылкой на министра нефти Кувейта, что страны картеля могут рассмотреть вопрос изменения принятого плана по ежемесячному наращиванию добычи. Причина — в замедлении спроса из-за COVID-19, рассказывает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По его словам, сценарий пересмотра параметров сделки пока не является базовым. Скорее всего, в ОПЕК+ сохранят прежние договоренности, а влияние заседания на котировки нефти "будет сдержанным". ОПЕК+ прогнозирует дефицит поставок нефти в текущем году

"Сигналов о том, что нефтяной рынок стремительно переходит в состояние перепроизводства не поступает, так что нет смысла пересматривать так тяжело согласованный ранее подход к сделке", — полагает эксперт.

НЕ ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также предполагает, что ОПЕК+ оставит в силе существующие договорённости о наращивании добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца года.

"Рынок по-прежнему находится в состоянии дефицита, спрос растёт, несмотря на распространение штамма "дельта" и все еще непростую ситуацию с пандемией — именно поэтому цены остаются относительно высокими. Снижение темпов наращивания добычи может привести к сильному перегреву рынка", — отмечает он.

Несмотря на сохраняющиеся риски новой волны пандемии и возникновения более опасных штаммов коронавируса, успехи вакцинации и восстановление экономики договоренности останутся в силе как минимум до следующей встречи представителей ОПЕК+, соглашается и эксперт Института энергетики и финансов Андрей Звонов.

Не стоит забывать и о позиции США, которые настаивают на увеличении добычи ОПЕК. "А учитывая непростые отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, на которую приходится треть добычи ОПЕК, Королевство, видимо, не будет лишний раз испытывать судьбу и выступит за увеличение добычи", — говорит он.

ДЕРЖАТЬСЯ ПЛАНА

Участники сделки стоят перед определённым противоречием: потребление нефти столкнулось со сдерживающим фактором в виде новой вирусной волны, в том числе дельта-штамма, говорит начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

Однако цены всё равно закрепились выше 70 долларов за баррель Brent, поэтому формально ничто не мешает провести плановое расширение квот на добычу, несмотря на то, что, по словам министра нефти Кувейта, "рынки замедляются" и рост добычи может быть остановлен.

Вместе с тем, аналитик призывает не забывать о собственном прогнозе ОПЕК, предполагающем выход рынка на профицит уже в начале 2022 года и довольно высокое значение самого профицита — порядка 2,5 миллиона баррелей в сутки. Цены на нефть замерли перед заседанием ОПЕК+

"Так что, особенно если действия ФРС США по ужесточению денежно-кредитной политики окажут негативное воздействие на товарные рынки, наращивать добычу в 2022 году может оказаться ещё сложнее, нежели сейчас, поэтому наиболее вероятно, что участники всё же будут пока придерживаться ранее намеченного плана", — отмечает аналитик.

Правда, позднее в этом году остановка возможна — в том случае, если начало-середина осени принесут устойчивое снижение цен под отметку 70 долларов за баррель, а рост потребления при этом будет нулевым и в сентябре, и в октябре.

"Таким образом, сразу три фактора – цена, спрос и ожидания – будут в равной мере ключевыми при принятии решений на ближайших мониторинговых комитетах и министерских встречах", — уверен Александров.