МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Обращение "Роснефти" с просьбой дать ей возможность поставлять газ по "Северному потоку 2" находится на рассмотрении в правительстве РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Глава Минэнерго прокомментировал спрос на российский газ в Европе

Отвечая на вопрос, как он относится к идее "Роснефти" о том, чтобы получить доступ к экспорту природного газа по системе "Газпрома" по трубопроводу "Северный поток 2", Новак сказал: "Такое обращение есть, оно в правительстве Российской Федерации. В настоящий момент мы ожидаем мнения наших министерств… и затем будет обсуждаться это в правительстве".