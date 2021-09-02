МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Газпром" поставит первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, заявил глава компании Алексей Миллер. "Роснефть" хочет поставлять газ по "Северному потоку-2"

"Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод "Северный поток 2". Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", — сказал Миллер на селекторном совещании, посвящённом дню работника нефтегазовой промышленности.

"Газпром" в августе сообщал, что поставки по "Северному потоку 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. " Газпром " 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии.