МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) с учетом углеродного следа экологичнее американского, сказали РИА Новости эксперты VYGON Consulting. "Газпром" рассказал, когда поставит первый газ по "Северному потоку-2"

"По оценкам VYGON Consulting с учетом углеродного следа российский СПГ смотрится предпочтительнее своих зарубежных конкурентов. Так, удельные выбросы СО2-эквивалента на тысячу квадратных метров для американского СПГ в Европе в 2,5 раза выше, чем у ямальского СПГ; в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе — ред.) – в 1,6 раз", — сказали в компании.

Эксперты VYGON Consulting уточнили, что выбросы СО2-эквивалента на тысячу квадратных метров американского СПГ составляют 0,81 тонну в Европе и 0,95 тонну – в АТР, а российского СПГ — 0,32 тонны в Европе и 0,61 – в АТР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.