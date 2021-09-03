ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было демпфера, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Минэнерго пока не хочет вводить запрет на экспорт бензина

"Если бы демпфер не был изменён, если бы демпферного механизма вообще не было, то цены бы стремились к экспортной альтернативе. Экспортная альтернатива сейчас, если даже брать без маржинальности заправок, она до сих пор на 12-13 рублей выше без учета демпфера, чем тот уровень цен, который мы наблюдаем на заправках", — рассказал он в интервью газете "Известия" в рамках Восточного экономического форума.

Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.

Сорокин также отметил, что темпы роста цен на бензин сейчас находятся ну уровне, близком к инфляции, в пределах десятых процента.

"Мы считаем, что до конца года в принципе мы в этот же норматив будем укладываться", — заключил замминистра.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в январе-июле выросли на 5,24%, в то время как общая инфляция в стране за этот период составила 5,88%. В итоге на 1 сентября средняя розничная цена на бензин составляла 49,08 рубля за литр.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

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