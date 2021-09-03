Минэнерго: розничные цены на бензин в отсутствие демпфера были бы на 12-13 рублей выше
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было демпфера, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Если бы демпфер не был изменён, если бы демпферного механизма вообще не было, то цены бы стремились к экспортной альтернативе. Экспортная альтернатива сейчас, если даже брать без маржинальности заправок, она до сих пор на 12-13 рублей выше без учета демпфера, чем тот уровень цен, который мы наблюдаем на заправках", — рассказал он в интервью газете "Известия" в рамках Восточного экономического форума.
Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.
Сорокин также отметил, что темпы роста цен на бензин сейчас находятся ну уровне, близком к инфляции, в пределах десятых процента.
"Мы считаем, что до конца года в принципе мы в этот же норматив будем укладываться", — заключил замминистра.
По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в январе-июле выросли на 5,24%, в то время как общая инфляция в стране за этот период составила 5,88%. В итоге на 1 сентября средняя розничная цена на бензин составляла 49,08 рубля за литр.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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