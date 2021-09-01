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2021
https://1prime.ru/oil/20210901/834577781.html
Россия нарастит добычу нефти согласно рекомендациям ОПЕК+
Нефть
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Россия согласно итогам заседания ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ В НАСТОЯЩИЙ... ПРАЙМ, 01.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия согласно итогам заседания ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВОССТАНОВИЛСЯ ДО 95 МЛН Б/С, ДО ДОСТИЖЕНИЯ ДОКРИЗИСНОГО УРОВНЯ В 2022 ГОДУ ОСТАЛОСЬ 3-4 МЛН Б/С — НОВАК
РОССИЯ К ОКТЯБРЮ ВОССТАНОВИТ ДВЕ ТРЕТИ СОКРАЩЕННОЙ В МАЕ 2020 ГОДА ДОБЫЧИ НЕФТИ, К МАЮ 2022 ГОДА ВЫЙДЕТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ — НОВАК
Материал дополняется.