МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия согласно итогам заседания ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВОССТАНОВИЛСЯ ДО 95 МЛН Б/С, ДО ДОСТИЖЕНИЯ ДОКРИЗИСНОГО УРОВНЯ В 2022 ГОДУ ОСТАЛОСЬ 3-4 МЛН Б/С — НОВАК

РОССИЯ К ОКТЯБРЮ ВОССТАНОВИТ ДВЕ ТРЕТИ СОКРАЩЕННОЙ В МАЕ 2020 ГОДА ДОБЫЧИ НЕФТИ, К МАЮ 2022 ГОДА ВЫЙДЕТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ — НОВАК

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