МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме. Китай поможет достроить "Северный поток-2"

"У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)… Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", — сказал Чубайс.

Он отметил, что в 2021 году руководство Китая объявило о сокращении потребления угля с 2025 года. А российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.

Как отметил глава компании СУЭК Степан Солженицын, проблем со сбытом угля не будет минимум до 2030 года и в первую очередь необходимо решать не климатическую проблему, а проблему загрязнения воздуха угольной пылью.

Чубайс считает, что добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от использования угля в энергетике.

"Если бы был угольщиком, я бы все что можно туда бросил (в углехимию — ред.). Любой прорыв в углехимии — это то же самое, что нефтехимия. Там настоящая перспектива", — сказал Чубайс. Он также отметил, что до недавнего времени вложения в углехимию не имели экономического смысла. Однако, когда в экономике роль начала играть стоимость выбросов СО2, ситуация поменялась. "Меняются базовые параметры для бизнеса", — уточнил Чубайс.

Он также отметил, что нефтехимия также является важной отраслью для России, которая продолжит развиваться.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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