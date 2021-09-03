Глава "Газпром нефти" Дюков: нефть будет нужна долго даже при жестком сокращении выбросов СО2
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время даже при жестком сценарии сокращения выбросов СО2, но цены на нее будут снижаться и подвержены волатильности, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"В сценарии Net Zero ("Чистый ноль", жёсткий сценарий сокращения выбросов углерода — ред.) нефть будет нужна ещё продолжительное время… Что мы ждём от ситуации на рынке нефти? Мы ждём ситуацию не только низких цен, но и ситуацию достаточно высокой волатильности, что в принципе не очень хорошо для мировой экономики. Но здесь очень многое будет зависеть от того, как будет реагировать ОПЕК+", — заявил Дюков на ВЭФ.
Глава "Газпром нефти" убеждён, что энергопереход все равно неизбежен. Он также назвал потенциальную проблему в нефтяной отрасли, связанную с энергопереходом.
"Чрезмерный оптимизм относительно перспектив зелёной энергетики и пессимизм относительно традиционной энергетики может быть опасным и может привести к недостаточным инвестициям в традиционную энергетику и, как следствие, возникновению временами дефицитов в производстве, в том числе и нефти", — добавил Дюков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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