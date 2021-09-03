ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужна АЭС, считает, что этот вопрос надо рассмотреть предметно.

"В послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, граждан и бизнеса. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", — сказал Токаев на Восточном экономическом форуме — 2021, выступая в режиме онлайн.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.