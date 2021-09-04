МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В этом году 4 сентября отмечается День нефтяника, и по этому случаю эксперты поделились с РИА Новости интересными фактами про нефть. Эксперт посчитал, сколько нефти приходится на жителя России

Проще назвать сферу деятельности, где не применяется нефть и ее производные, чем перечислить отрасли, в которых она используется, рассказал член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Пластики, каучуки, краски и растворители, сырье для тонкой и специальной химии, производства лекарств и даже пищевых добавок – в основе всего этого лежит нефть.

Главные продукты потребления в России, произведенные из нефти — моторные топлива: бензин, дизтопливо и авиакеросин. На них в сумме приходится около 2/3 внутрироссийского спроса на нефтепродукты, перечислил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

Коптев добавил, что другая крупная отрасль использования нефти — дорожное строительство. Асфальт – это тяжелый остаток перегонки нефти, поэтому можно сказать, что автомобили ездят не только на нефтепродуктах, но и по нефтепродуктам.

Большинство товаров народного потребления в той или иной степени содержат нефть в качестве исходного сырья. Где-то больше — например, пластмассовые изделия почти на 100%, где-то меньше — например, мебель из дерева покрыта лаком из нефти. В некоторых случаев вещества из нефти заменяют натуральные и успешно с ними конкурируют — например, каучуки, пояснил Колобанов. В США ради больных коронавирусом сократили переработку нефти

"Как уверяют в Тюмени, "черное золото" можно использовать даже в кулинарии – добавлять в знаменитую "черную уху". Правда, по другим сведениям, на самом деле в кастрюлю выливают вовсе не нефть, а чернила каракатицы", — пошутил Коптев.

Есть утверждение, что из пяти предметов, окружающих нас в любой момент времени, четыре созданы благодаря нефтехимии. Если это и преувеличение, то не слишком сильное, заключил он.