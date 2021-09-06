МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Международный энергетический концерн Uniper заключил соглашение с портом Роттердама, согласно которому компания будет производить "зеленый" водород на территории порта в Нидерландах, сообщается в пресс-релизе Uniper.

"Энергетическая компания Uniper и администрация порта Роттердама заключили соглашение о развитии производства "зеленого" водорода на территории Uniper на Маасвлакте. … Это соглашение было закреплено меморандумом о взаимопонимании", — говорится в сообщении Uniper.

Отмечается, что, согласно совместному технико-экономическому исследованию компании и порта Роттердама, территория Uniper на Маасвлакте (искусственное расширение в Роттердаме) идеально подходит для крупномасштабного производства "зеленого" водорода с использованием электроэнергии, вырабатываемой ветряными электростанциями Северного моря.

Согласно проекту, водородное предприятие Uniper будет присоединено к трубопроводу HyTransport.RTM, который проходит через порт Роттердама, а также к водородной системе и пучку трубопроводов Delta Corridor, предназначенных для поставок водорода химическим объектам в Нидерландах и Германии.

Порт Роттердама является энергетическим центром Западной Европы, около 13% электроснабжения региона поступает через него. Порт стремится к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. К примеру, наиболее "чистым" водородом в отрасли считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper с долей в 76,1%.