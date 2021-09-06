КИЕВ, 6 сен — ПРАЙМ. Украинская компания ДТЭК подписала еще один контракт на поставку 20 тысяч тонн угля из Польши, первая партия согласно данному контракту уже прибыла на Украину, сообщила в понедельник пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".

В августе этого года ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши. Ранее первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко сообщил, что Украине необходимо накопить на складах около 16 миллионов тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.

"ДТЭК Энерго" заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз — на импорт 20 тысяч тонн топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 тонн, уже поступила в Украину. Топливо предназначено для нужд ДТЭК Добротворская ТЭС и ДТЭК Бурштынская ТЭС, которые находятся рядом с границей с Польшей", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 6 сентября "ДТЭК Энерго" уже импортировала более 40 тысяч тонн польского угля. Запасы угля на складах ТЭС компании возросли до 631 тысячи тонн.