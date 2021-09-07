МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Газ на европейском рынке стал в 1,5 раза дороже нефти из-за низких запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Поставки газа по "Ямалу-Европе" за сутки выросли почти в два раза

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, побила очередной рекорд: в ходе торговой сессии 7 сентября достигла 660 долларов за тысячу кубометров, или примерно 110 долларов за баррель нефтяного эквивалента. При этом на данный момент цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается до 72 долларов за баррель. Таким образом, цены на газ превысили нефтяные в 1,5 раза.

"Главная причина — низкий запас газа в газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета. В европейских хранилищах сейчас на 10-15 миллиардов кубометров меньше газа, чем должно быть для комфортного прохождения зимнего сезона. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", — сказал Маринченко, отвечая на вопрос о главной причине высоких цен на газ на европейском рынке.

Также эксперт отметил, что газ из-за влияния погодного фактора, более высоких издержек на транспортировку и хранение и отсутствия такого стабилизирующего фактора, как ОПЕК+, еще более волатильный сырьевой товар, чем нефть.

"В прошлом году цены были рекордно низкими, сейчас рекордно высокие — рассчитывать на то, что они останутся на текущих рекордных уровнях, неверно… Цены уже достигли рекордных уровней, нельзя исключить их дальнейшего роста, но вряд ли этот уровень можно назвать устойчивым с точки зрения спроса. Кроме того, такие высокие цены могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики", — сказал Маринченко.