МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в июле снизился на 13,6% по сравнению с июнем, а по сравнению с июлем прошлого года — увеличился в 1,95 раза, до 9,43 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос в 1,6 раза

Физический экспорт нефти в июле снизился на 18,2% в месячном выражении и на 6,1% в годовом — до 18,555 миллиона тонн.

За январь-июль физический экспорт нефти из РФ упал на 10,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 129,985 миллиона тонн, а в денежном выражении — вырос на 28,6%, до 57,063 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в июле в физическом выражении сократился по сравнению с июнем на 12,2% — до 10,836 миллиона тонн, а в денежном — на 7,8%, до 5,55 миллиарда долларов. В январе-июле физический экспорт нефтепродуктов из РФ сократился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 85,263 миллиона тонн, а в денежном выражении вырос на 29,8%, до 37,508 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в июле вырос в 1,7 раза в годовом выражении, до 970,4 миллиона кВт.ч против 554,4 миллиона кВт.ч в июле 2020 года, следует из материалов ФТС. При этом снижение экспорта в июле по сравнению с июнем 2021 года составило 41,6%. В январе-июле экспорт вырос в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 11,829 миллиарда кВт.ч. Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-июле выросли также вдвое, до 506,6 миллиона долларов. В то же время в июле этот показатель снизился на 37,1% по сравнению с июнем — до 51,3 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за январь-июль 2021 года вырос на 26,1% — до 920,3 миллиона кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на 11,7%, до 14,3 миллиона долларов. В июле импорт электроэнергии в физическом выражении вырос по отношению к июню на 67,4% и составил 191,4 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 36,5%, до 2,5 миллиона долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-июле увеличились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,942 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС. При этом в физическом выражении объем экспорта угля вырос на 6,8% и составил 116,397 миллиона тонн.

В том числе в июле на экспорт было поставлено 14,518 миллиона тонн угля (снижение к июню на 29,1%) на общую сумму 1,1 миллиарда долларов (снижение на 27,7%).

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн угля (снижение за год на 3%) на общую сумму 12,389 миллиарда долларов (падение на 22,5%).