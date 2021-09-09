Блумберг: Saudi Aramco ищет инвесторов для крупного газового проекта
Bloomberg: Saudi Aramco может привлечь инвесторов для финансирования крупного газового проекта
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь иностранных инвесторов для финансирования своего крупного газового проекта Jafurah, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Saudi Aramco рассматривает… шаг по открытию одного из крупнейших в мире участков добычи нетрадиционного газа иностранным инвесторам, поскольку планирует найти финансирование проекта стоимостью 110 миллиардов долларов…", — говорится в сообщении агентства.
По словам источников агентства, компания сотрудничает с консультантом по этому вопросу и уже начала предварительные переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых есть и крупные трейдеры.
При этом, как отметили собеседники агентства, обсуждения находятся на начальной стадии, и Aramco может принять решение искать другие источники финансирования для развития проекта Jafurah.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
https://1prime.ru/energy/20210909/834657001.html
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