МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь иностранных инвесторов для финансирования своего крупного газового проекта Jafurah, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Цена газа в Европе впервые превысила $700 за тысячу кубов

"Saudi Aramco рассматривает… шаг по открытию одного из крупнейших в мире участков добычи нетрадиционного газа иностранным инвесторам, поскольку планирует найти финансирование проекта стоимостью 110 миллиардов долларов…", — говорится в сообщении агентства.

По словам источников агентства, компания сотрудничает с консультантом по этому вопросу и уже начала предварительные переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых есть и крупные трейдеры.

При этом, как отметили собеседники агентства, обсуждения находятся на начальной стадии, и Aramco может принять решение искать другие источники финансирования для развития проекта Jafurah.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.