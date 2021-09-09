МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии

"До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства", — сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор об едином рынке электроэнергии.