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2021
https://1prime.ru/energy/20210909/834657144.html
Россия и Белоруссия создадут единые рынки газа и нефти
Энергетика
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До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. "До 1 декабря 2023 года будет подписан... ПРАЙМ, 09.09.2021
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, газ, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства", — сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор об едином рынке электроэнергии.