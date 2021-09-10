МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Завершение строительства газопровода "Северный поток 2" было предопределено давно, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Северный поток-2" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года

"Газпром" в пятницу объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"Оно (завершение строительства — ред.) действительно долгожданное, но, с другой стороны, еще и ожидаемое. Сомнений в том, что газопровод будет достроен, не было уже достаточно давно. Первую нитку завершили в начале июня, вторую, соответственно, в начале сентября. И это уже было фактически предопределено", — сказал Гривач.

Также эксперт отметил, что завершение строительства, несмотря на санкции — большой успех российской стороны и европейских партнеров. Они, по словам Гривача, в условиях оказываемого на них давления "не дрогнули и выполнили свои обязательства".

Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября. Украина продолжит бороться против "Северного потока - 2"

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.