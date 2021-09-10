МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Запасы сырой нефти в России в период с 2010 по 2020 год упали почти на треть, газа — на 27%, в то время как запасы угля практически не изменились, говорится в проекте Госдоклада Минприроды России о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год. Эксперт отметил возможность роста спроса в США на нефть из России

Так, запасы нефти в первую половину десятилетия варьировались в диапазоне около 30 миллиардов тонн, а во второй половине — уже около 20 миллиардов. В 2010 году запасы нефти в стране составляли 28,2 миллиарда тонн, в 2020 году — 19,1 миллиарда. При этом по сравнению с 2019 годом запасы прошлого года выросли на 2,1%.

Запасы газа также вплоть до 2015 года держались в районе отметки 70 триллионов кубометров газа, а уже со следующего года упали до примерно 50 триллионов и в 2020 году составили 49,2 триллиона кубометров. Это на 0,2% больше, чем в 2019 году и на 27,4% меньше, чем в 2010 году.

Наконец, запасы угля за все десятилетие не показали практически никакой динамики и все время держались в районе 275 миллиардов тонн — ровной таким был показатель 2020 года. Однако в 2019 году запасы угля резко выросли, до 375,5 миллиарда тонн. Но в прошлом году они упали на 26,8% по отношению к 2019 году и выросли на 0,7% к 2010 году.