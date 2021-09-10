МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Незапуск газопровода "Северный поток 2" в ближайшем будущем может повлечь за собой серьезные проблемы на европейском газовом рынке, так как при увеличении спроса в зимний период цены на газ в Европе могут резко вырасти, такое мнение высказал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Ситуация такова, что незапуск газопровода может сулить европейскому рынку очень серьезные проблемы в ближайшие месяцы. В период отопительного сезона эти цены, которые мы сейчас видим, могут показаться легкой прогулкой", — подчеркнул он.

Цена газа в Европе продолжает бить рекорды. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, превысила в четверг рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. За месяц цены выросли более чем на четверть: ещё 10 августа стоимость газа приближалась к 550 долларам за тысячу кубометров. Nord Stream 2 AG могут наказать при запуске "Северного потока - 2"

"Цены (на газ – ред.) действительно безумные в Европе. Этому есть и фундаментальные причины, и, конечно, спекулянты не дремлют", — добавил эксперт. Он объяснил, что сейчас подземные хранилища в ожидании дополнительных мощностей поставки газа не заполняются. Но не исключено, что в Европе будет холодная зима и это увеличит спрос на газ. "Если эти мощности не будут доступны, то это может способствовать тому, что цены сорвутся с цепи совсем окончательно", — заключил эксперт.

"Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовые партнеры компании — европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.