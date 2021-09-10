МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ситуация с рекордными ценами на газ на европейском рынке сложилась в том числе благодаря действиям США, такое мнение высказал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Северный поток-2" не решит главной проблемы Европы

Цена газа в Европе продолжает бить рекорды. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, превысила в четверг рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. За месяц цены выросли более чем на четверть: ещё 10 августа стоимость газа приближалась к 550 долларам за тысячу кубометров.

"Это и их (США — ред.) ответственность то, что такая ситуация сложилась на европейском рынке", — считает Гривач.

Высокие цены на газ на европейском рынке, по словам эксперта, связаны с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Он объяснил, что сейчас европейские ПХГ практически не заполняются в ожидании дополнительных мощностей и напомнил, что вводимые против "Северного потока 2" санкции США затормозили строительство газопровода почти на полтора года.

Эксперт добавил, что и сейчас США могут противодействовать запуску "Северного потока 2" (который уже достроен). "Вряд ли это будет в виде санкции, но какие-то дипломатические каналы, плюс там "подзуживать" своих сторонников в Европе. У них есть возможности для того, чтобы продолжать создавать негативный фон и так далее, но в какой-то момент, может быть, если будет признана их политическая целесообразность, какие-то дополнительные меры принимать", — сказал он. Эксперт предрек Европе проблемы в случае незапуска "Северного потока-2"

"И американцам как производителям, поставщикам СПГ, думаю, эта ситуация очень нравится, что такие цены в Европе зашкаливают и позволяют чуть ли не впервые в истории молодой американской СПГ-индустрии — после запуска в 2016 году новых заводов в Мексиканском заливе — зарабатывать деньги на поставках в Европу. До этого они были глубоко убыточными, а сейчас они прибыльные и даже сверхприбыльные", — заключил Гривач.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях в "защите климата". В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".