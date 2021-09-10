ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты всё ещё уверены, что "Северный поток-2" является плохой сделкой. Страна намерена продолжить противодействие использованию трубопровода как геополитического проекта России, заявила официальный представитель госдепартамента Джалина Портер, комментируя завершение строительства. "Северный поток-2" не решит главной проблемы Европы

"Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", — сказала Портер в ходе телефонного брифинга.

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.