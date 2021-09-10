МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Окончание строительства газопровода будет очередным шагом для его ввода в эксплуатацию, сообщили РИА Новости в немецкой компании Wintershall, финансовом партнере "Газпрома". В США прокомментировали окончание строительства "Северного потока-2"

"Завершение второй и последней нитки "Северного потока 2" является ещё одним шагом для ввода в эксплуатацию этой новой трубопроводной системы через Балтийское море", — сказали в Wintershall.

В компании добавили, что эта система станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, который будет доставлять газ напрямую к потребителям в Европе. Wintershall также поздравила проектную компанию "с достижением этой важной вехи".

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.