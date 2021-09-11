ВАРШАВА, 11 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод "Северный поток 2" во время визита Меркель в Варшаву, сообщил Моравецкций журналистам после встречи с Меркель. Киев хочет обсудить транзита газа через Украину в "нормандском" формате

"Северный поток 2" является сложным вопросом в отношениях Польши и Германии, так как Польша изначально жестко выступала против реализации этого проекта. Мы уделили много времени нашему восточному соседу — России… Мы обсудили трудный вопрос — "Северный поток 2", в том числе безопасность региона, транзит газа через Украину", — сказал Моравецкий.

Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. На Украине все еще ожидают, что США заблокирует "Северный поток-2"

В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.