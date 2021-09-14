МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. США не могут позволить себе игнорировать уловку, к которой прибегает Москва, рассчитывающая на фоне энергетических трудностей Европы преодолеть препятствия на пути окончательного ввода в действие "Северного потока-2". Об этом в статье для издания National Interest пишет обозреватель Николас Гвоздев. Эксперт назвала препятствия для запуска "Северного потока-2"

По его словам, на Европу может надвинуться энергетический кризис из-за проводимой Вашингтоном политики в этой сфере, в частности, на фоне завершения строительства российского газопровода.

Он указал на то, что в настоящее время России прокачивает по старому маршруту, через газотранспортную систему Украины, ровно столько экспортного газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.

По мнению Гвоздева, в этой связи Россия надеется на то, что опасения по поводу малого объема запасов в Европе заставят ее власти сертифицировать и открыть для эксплуатации газопровод "Северный поток-2", строительство которого недавно было завершено.

Журналист также предположил, что изменение позиций американской администрации в лице нового президента Джо Байдена по вопросу газопровода вызвана намерением вовлечь европейских союзников Соединенных Штатов в будущие совместные действия по отношению к Китаю: такие шаги грозят определенными экономическими потерями, и в этой связи не следовало бы заставлять ЕС терпеть ущерб еще и за счет остановки российского газопровода.

"Северный поток-2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовые партнеры — европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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