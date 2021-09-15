МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Газ в Европе стремительно дорожает — с начала недели ценники переписывают новые рекорды, и психологическая отметка в 1000 долларов за тысячу кубов может быть достигнута в ближайшие дни или даже часы. На этом фоне в Европе отмечаются панические настроения, рост цен на электроэнергию и ускорение инфляции. Эксперт рассказал, когда остановится рост цен на газ в Европе

ПАНИКА НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ ЕВРОПЫ

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила $950 /тыс. куб. м, а дневной скачок составил порядка 20%. Около полудня цена на октябрьский фьючерс достигла 79 евро/МВт-ч (свыше $970/тыс. куб. м), но позже снизилась и стабилизировалась в диапазоне 74-75 евро/МВт-ч. Среди участников европейского рынка газа возникли панические настроения.

В целом тренд на подорожание газа начался в середине августа, когда на хабе TTF фьючерсный контракт на газ с ближайшим месяцем поставки подорожал до рекордного уровня $585/тыс. куб. м. После сообщений о начале поставок по газопроводу "Северный поток — 2" до конца года цены упали ниже $500/тыс. куб. м. Однако противодействие европейских регуляторов реализации проекта "Северный поток — 2" привело к возобновлению роста цен на газ: 31 августа была преодолена отметка $600/тыс. куб. м, 10 сентября — $700/тыс. куб. м, 13 сентября — $750/тыс. куб. м. Дальше — по нарастающей.

Причиной этого стала совокупность факторов: погодные условия, начало отопительного сезона, низкий уровень заполненности европейских ПХГ и неопределённость с запуском газопровода "Северный поток 2". Западные эксперты уверены, что до отопительного сезона — в странах Северо-Западной Европы обычно начинается во второй декаде октября — в подземных хранилищах не будут накоплены запасы в объеме, который гарантирует бесперебойное снабжение потребителей в зимний период. По данным Gas Infrastructure Europe, 13 сентября подземные хранилища Европы были заполнены на 70,75%. Хранилища таких крупных потребителей, как Германия, Австрия и Нидерланды заполнены на 63,12%, 49,12% и 51,99% соответственно. Дефицит газа перед отопительным сезоном оценивается в 18-19 млрд куб. м.

Спотовые цены на газ в Северо-Западной Европе приблизились к ценам на СПГ в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Производители СПГ — в первую очередь из США — летом направили экспортные потоки на азиатский рынок, поскольку там природный газ стоил значительно дороже, чем в Европе. Если сейчас будет принято решение перенаправить экспортные потоки американского СПГ в Европу, то первые партии с топливом европейские потребители получат только в середине октября.

НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА "ГАЗПРОМ"

"Газпром" значительно увеличил поставки в Германию по газопроводу "Ямал — Европа", что позволяет компании выполнять обязательства перед европейскими партнерами. По данным европейского оператора Gascade, из "Ямал — Европа" поток газа в Германию в начале недели увеличился до 3,46 млн куб. м/час по сравнению с 2,66 млн куб. м/ч днем ранее. Обычный объем поставок в летний период — до аварии на заводе в Новом Уренгое, где отделяют газ от конденсата — составлял 1,9-2,1 млн куб. м/ч. Российским газом заинтересовалась ещё одна страна

Предложение газа в Европе может в течение короткого времени увеличить только "Газпром". Российская компания строго выполняет все обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами, но дополнительно — сверх объемов, указанных в них — готова осуществлять поставки только по "Северному потоку — 2". Поставки по первой нитке этого газопровода могут начаться уже в ближайшее время, если европейские регуляторы предоставят соответствующее разрешение.

В понедельник германский регулятор BNetzA (Федеральное сетевое агентство) сообщил, что решение о сертификации Nord Stream 2, как независимого оператора "Северного потока — 2" будет принято не позднее 8 января следующего года.

"Газпром" подал заявку в BNetzA в июне после того, как германский регулятор принял решение распространить действие Третьего энергетического пакета ЕС на "Северный поток — 2". Получив заявку, BNetzA не рассматривал ее под предлогом отсутствия полного пакета документов, поскольку строительство второй нитки закончено не было. Германский регулятор официально подтвердил получение всех документов, необходимых для сертификации Nord Stream 2, как независимого оператора в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета. На рассмотрение и принятие решения может потребоваться до четырех месяцев. BNetzA открыто угрожал "Газпрому" наказанием, если поставки по "Северному потоку — 2" начнутся до регистрации независимого оператора.

Позиция германского регулятора препятствует скорейшему началу поставок газа в Европу по "Северному потоку — 2" — испытания и пуско-наладочные работы первой нитки газопровода будут завершены, и после могут начаться сразу после получения разрешения от BNetzA. Мощность каждой нитки "Северного потока — 2" составляет 27,5 млрд куб. м/г или 75 млн куб. м/сут.

В конце 2019 года, когда заключался пятилетний контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", европейские регуляторы вопреки собственным правилам за две недели зарегистрировали "Оператора ГТС Украины", как независимую компанию.

Ряд западных экспертов полагают, что время для подготовки к отопительному сезону упущено: в случае холодной зимы, даже если поставки по "Северному потоку — 2" начнутся немедленно, в Европе будет ощущаться дефицит газа, а цены на этот вид топлива будут оставаться высокими весь отопительный сезон.

Представители администрации США признают, что на газовом рынке Европы сложилась крайне сложная ситуация, но винят в этом исключительно Россию.

"Россия снизила объемы поставок газа в Европу и тем самым способствовала росту цен до рекордного уровня", — заявил старший советник госсекретаря США по вопросам энергетики Амос Хохштейн.

Советник американского госсекретаря признает, что запасов газа в Европе может не хватить, если зима будет холодной. "Это уже не просто какие-то геополитические игры. На кону жизни людей", — выразил опасение по поводу судьбы европейцев Хохштейн.

Вашингтон всегда выступал против роста поставок российского газа, поскольку это, по мнению американских правителей, угрожает энергетической безопасности Европы. Под угрозой санкций со стороны США европейские подрядчики "Газпрома" прекратили строительство "Северного потока — 2" в конце 2019 года. Даже сейчас — когда строительство газопровода завершено — из Вашингтона раздаются призывы ввести санкции против Nord Stream 2, чтобы не допустить поставки российского газа по "Северному потоку — 2".

ИНФЛЯЦИЯ И УЛИЧНЫЕ ПРОТЕСТЫ В ЕВРОПЕ

Недостаточные запасы газа в подземных хранилищах за месяц до начала отопительного сезона, а также снижение производства электроэнергии ветрогенераторными установками привели к ускорению инфляции в Европе.

В Испании стремительное подорожание газа стало причиной роста цена на электричество до рекордных значений. Сейчас испанцы вынуждены платить за электроэнергию на 40% больше по сравнению с ценой, которая была годом ранее. Однако рост цен невозможно удержать, поскольку на оптовом рынке электроэнергия подорожала за последний год более чем в два раза. Рост цен на электроэнергию стал причиной массовых уличных протестов в крупных городах Испании, в том числе в столице страны Мадриде. Парадоксы инфляции. Как изменятся цены на продукты осенью

Кроме Испании, электроэнергия подорожала до рекордного уровня в самых экономически развитых странах Европы — Германии, Франции и Великобритании. Подорожавшая электроэнергия привела к ускорению инфляции и росту цен на товары широкого спроса, что очень болезненно ударило по европейским обывателям.

В Германии инфляция в августе достигла максимального значения за последние 13 лет. В стране подорожали коммунально-бытовые услуги, моторное топливо и продукты питания.

Эксперты ожидают ускорения инфляции во всех европейских странах после начала отопительного сезона. Дорогой газ заставил многие энергетические компании увеличить использование угля на ТЭС, несмотря на высокие налоги, которые приходится платить в ЕС за выбросы углекислого и других парниковых газов.