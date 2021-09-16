МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell построит в Нидерландах завод по производству биотоплива мощностью 820 тысяч тонн в год, говорится в сообщении компании. Британские заводы закрываются из-за рекордных цен на газ

"Будучи построенным, этот завод станет одним из крупнейших в Европе по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива из отходов", — отмечает Shell.

Нефтегазовый гигант принял окончательное инвестиционное решение по этому проекту, который, как ожидается, будет запущен в 2024 году. На заводе компания, в частности, будет производить возобновляемое дизельное топливо из отходов в виде отработанного пищевого растительного масла, отработанного животного жира и других промышленных и сельскохозяйственных остаточных продуктов с использованием передовых технологий, разработанных Shell.

"Новый объект поможет Нидерландам и остальной Европе достичь международных целей по сокращению вредных выбросов", — пишет компания. Это также поможет Shell достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.