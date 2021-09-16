МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум, в рамках которого компания и агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут развивать сотрудничество в области "углеродного менеджмента", сообщается на сайте компании. Минэнерго обсудит возможность экспорта "Роснефти" по "Северному потоку-2"

"ПАО "НК "Роснефть" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали Меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Документ подписан в продолжение сотрудничества компании и METI в рамках совместного координационного комитета и предусматривает развитие взаимодействия сторон в области реализации низкоуглеродных проектов с участием НК "Роснефть" и японских компаний, а также обмен опытом и технологическими решениями по перспективным направлениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, "Роснефть" и METI планируют оценить потенциал низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса в сфере бурения и нефтесервиса.

Также сообщается, что стороны изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе водородного и аммиачного.