МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ОАЭ инвестируют 10 миллиардов фунтов в технологии, инфраструктуру и энергетику Британии, говорится в сообщении департамента международной торговли британского правительства.

"Управление по инвестициям Великобритании (OfI) и инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala подписали сегодня на Даунинг-стрит соглашение о значительном расширении суверенного инвестиционного партнерства (SIP) ОАЭ и Великобритании, объявленного в марте 2021 года", — отмечается в сообщении.

"В рамках сегодняшнего соглашения ОАЭ выделили 10 миллиардов фунтов стерлингов через SIP ОАЭ-Великобритания, контролируемый OfI и Mubadala, одним из ведущих мировых суверенных инвесторов", — сообщили в британском правительстве.

Уточняется, что в течение следующих пяти лет увеличатся инвестиции в три сектора: технологии, инфраструктуру и зеленый переход в энергетике. При этом SIP станет центральной инвестиционной платформой в рамках нового партнерства двух стран – "Партнерства для будущего", которое позволит наладить сотрудничество по приоритетным направлениям, включая изменение климата, образование, региональную стабильность и продовольственную безопасность.