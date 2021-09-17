КИЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что опасаться остановки транзита газа в ЕС текущей зимой не стоит, потому что на завершение сертификации "Северного потока-2" уйдет около восьми месяцев. Тотальный ущерб: по кому ударит рост газовых цен в Европе

Она подсчитала, что сертификация газопровода будет длиться до четырех месяцев, потом решение немецкого регулятора о сертификации должна утвердить Еврокомиссия, на что у неё два-четыре месяца. Таким образом, по мнению Зеркаль, до начала работы газопровода максимум восемь месяцев. Она считает, что опасаться прекращения транзита газа уже в скором времени не стоит.

"Спекулировать на том, что может быть уже сейчас прекращен транзит российского газа через Украину, не стоит, потому что мы все время напрягаем наших партнеров тем, что говорим, что обязательно будет какой-то кризис. Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы договориться с европейскими и американскими партнерами, о том, что мы будем делать, чтобы не допустить кризисных ситуаций. Над этим работаем последние недели", — сказала Зеркаль.

Она также отметила, что Украина работает над получением гарантий бесперебойного обеспечения газом со стороны Евросоюза в случае возникновения кризисных ситуаций в зимний период. По ее словам, Украина обратилась к европейским и американским партнерам с предложением о минимизации возможных последствий, связанных с "Северным потоком-2".

"У Евросоюза есть специальная директива, касающаяся именно безопасности поставок и где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы ставим вопрос, чтобы Украину включили в одну из таких групп, и чтобы другие страны, входящие в эту группу, могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации", — добавила советник. В Германии назвали способы заблокировать "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.