МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток 2", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", — сказал Медведев изданию DW в ответ на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину. На Украине пока не боятся прекращения транзита газа в Европу

Медведев также заявил, что "изменился дух отношений, и это очень грустно", но в целом Россия продолжила своё развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. "Поэтому если кто-то какие-то санкции введёт, мы переживём и эти санкции", — добавил Медведев.

По его мнению, сейчас происходит "ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что "Северный поток 2" состоялся".

Медведев считает, что история вокруг "Северного потока 2" "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". Он отметил, что США придерживались такой политики при Трампе, но при Байдене страна проявила лучшее понимание ситуации и смогла пойти на компромисс, в том числе с Германией.

По мнению Медведева, даже хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это" уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объёмы покупались," поэтому это взаимовыгодный процесс". В Германии назвали способы заблокировать "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.