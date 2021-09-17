Медведев заявил, что Россия не боится санкций, связанных с "Северным потоком-2"
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток 2", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", — сказал Медведев изданию DW в ответ на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину.
Медведев также заявил, что "изменился дух отношений, и это очень грустно", но в целом Россия продолжила своё развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. "Поэтому если кто-то какие-то санкции введёт, мы переживём и эти санкции", — добавил Медведев.
По его мнению, сейчас происходит "ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что "Северный поток 2" состоялся".
Медведев считает, что история вокруг "Северного потока 2" "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". Он отметил, что США придерживались такой политики при Трампе, но при Байдене страна проявила лучшее понимание ситуации и смогла пойти на компромисс, в том числе с Германией.
По мнению Медведева, даже хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это" уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объёмы покупались," поэтому это взаимовыгодный процесс".
Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
https://1prime.ru/energy/20210917/834734597.html