МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер не исключил превращение проекта "Северный поток — 2" в инвестиционную руину, передает агентство Deutsche Presse-Agentur.

Он отметил, что даже в случае если газопровод будет сертифицирован Федеральным сетевым агентством (BNA), его ещё должна одобрить Еврокомиссия, которая может не выдать разрешение.

"Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину", — отметил он. На Украине предложили способ "победить" "Газпром" и "Северный поток-2"

Бютикофер напомнил, что Россия пока не обеспечила условия анбандлинга, который предполагает разделении организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа по магистрали. Кроме того, согласно третьему энергопакету ЕС, владелец трубопровода также должен предоставить сторонним продавцам газа доступ к нему, напомнил депутат.

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.