ЛОНДОН, 18 сен — ПРАЙМ. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг обсудит проблему цен на газ с регулятором и представителями отрасли, сообщает профильный департамент. В Европарламенте пообещали превратить "Северный поток-2" в руины

В последние недели цена газа на фьючерсном рынке Европы ставит рекорды. Она выросла в разы и держится на уровне около 800 долларов за тысячу кубометров.

"Завтра утром министр встретится с Ofgem (британский регулятор энергетического рынка — ред.), чтобы более подробно обсудить вопросы, поднятые отраслью, а в понедельник он соберет круглый стол с представителями отрасли, чтобы спланировать дальнейшие действия", — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что министр работаетс коллегами по всему правительству, с целью преодолеть последствия повышения цен на газ.

Ранее в субботу департамент сообщил, что компания-оператор National Grid Gas имеет инструменты для снижения рисков чрезвычайной ситуации с газоснабжением на фоне роста цен. Там пояснили, что текущие оптовые цены на газ могут не соответствовать фактическим ценам для потребителей, поскольку крупные поставщики энергии закупают большую часть своих оптовых поставок за много месяцев вперед, обеспечивая защиту от краткосрочных скачков цен. Кроме того, для защиты миллионов потребителей от внезапного повышения мировых цен на газ действует система ограничения цен на энергоносители. При этом указывается, что компании, не имеющие долгосрочных контрактов, могут столкнуться с более высокими издержками.

В то же время в правительстве Британии напомнили, что страна обладает широким спектром источников газоснабжения, обладающих достаточной мощностью, чтобы более чем удовлетворить спрос. Там пояснили, что текущие высокие цены на газ не обязательно отражают ранее существовавшие контракты и, следовательно, не распространяются на весь газ, потребляемый в Великобритании этой зимой.