МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Украина является единственной европейской страной, которая отказалась от заключения долгосрочного контракта на поставку российского газа и теперь вынуждена покупать его по высоким ценам, заявил в эфире телеканала "Первый независимый" экс-министр экономики Виктор Суслов. На Украине предложили способ "победить" "Газпром" и "Северный поток-2"

Он напомнил, что эта цена достигает тысячи долларов за тысячу кубометров топлива.

По его словам, такая ситуация сложилась вследствие непрофессионализма власти и заявлений президента Владимира Зеленского о том, что "российский газ — самый грязный в мире".

"Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?" – отметил Суслов.

Как добавил экс-министр, Украина "попала" из-за низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.

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