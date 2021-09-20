МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" в долгосрочной перспективе может стать полезным для Киева, заявил в интервью польскому порталу Energetyka24 руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Миллер рассказал, кому достанется российский газ

Он назвал новый газопровод "чисто политическим" проектом, как и газопроводы, построенные для снабжения стран Европы газом из СССР в 1980-х годах.

По его мнению, "Северный поток-2" в краткосрочной перспективе является "очень опасной штукой" для Украины, поскольку в случае "нападения" России страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев. Он утверждает, что это произойдет весной будущего года.

В долгосрочной перспективе газопровод может принести выгоду Украине, считает Саакашвили. Как он заявил, ранее Россия "коррумпировала" украинские правительства, позволяя им получать выгоду от транзита, и у страны не было стимула развивать собственную газодобычу, тогда как собственного газа у Украины достаточно.

Саакашвили заметил, что завершение строительства газопровода хорошо, потому что украинцы будут добывать и хранить свой газ. Таким образом, Россия проиграет, сделал вывод политик.

Он добавил, что Украина может не только стать самодостаточной в вопросе газа, но и начать его экспортировать в другие страны.

"И поэтому мы можем извлечь выгоду из того, что является в краткосрочной перспективе крупной дипломатической и геополитической катастрофой", — заключил Саакашвили.

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