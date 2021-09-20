МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. На европейском рынке есть нехватка газа, толкающая цены вверх, и она может продлиться до весны, а связан этот дефицит с интенсивной "экологизацией" и ограниченностью рынка сжиженного газа (СПГ), заявил РИА Новости руководитель департамента энергетических проектов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в Венгрии Мате Тот. Саакашвили назвал пользу для Украины от "Северного потока-2"

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, рост с начала торговой сессии достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в четыре раза.

"На европейском рынке наблюдается нехватка газа, и это толкает цены вверх. Дефицит может продлиться до весны следующего года. Ситуация связана с интенсивной экологизацией по всей Европе, снижением добычи, резким увеличением стоимости квот на выбросы CO2, ограниченностью рынка СПГ", — сказал эксперт.

Многие страны, по его словам, ожидали низких цен на газ, на уровне прошлого года, поэтому в первой половине текущего года прекращали закупки, предполагая, что позже цены снизятся — теперь же резко возросший спрос приводит к взвинчиванию цен.

Собеседник агентства также отметил, что в отдельных отраслях Евросоюза возможны краткосрочные сдвиги, начиная с электроэнергетики и химической промышленности и заканчивая коммерческим сектором и сферой услуг. "Но европейский рынок в долгосрочной перспективе при необходимости адаптируется к ситуации, и может произойти замена источников энергогенерации", — добавил Тот.

"Однако уже в следующем году цены на газ могут скорректироваться. В краткосрочной перспективе снижению цен на газ могут способствовать более мягкая зима и запуск "Северного потока 2", — подытожил он.

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